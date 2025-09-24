Точное попадание двух «Искандеров»: ВС РФ разгромили учебный пункт ВСУ

сегодня в 18:05

Российские военнослужащие нанесли два мощных удара «Искандерами» по учебному подразделению украинской армии. Есть погибшие, сообщается в официальном Telegram-канале Сухопутных войск ВСУ.

«В результате точного попадания в укрытие, несмотря на предпринятые способы безопасности, полностью избежать жертв среди личного состава не удалось», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают экстренные службы. Раненым оказывают помощь. Полигоны, учебные центры и другие военные объекты оснащают укрытиями, но часто это не спасает от комбинированных ударов ВС РФ.

По информации украинских СМИ, в этот раз удар пришелся по учебному центру в районе поселка Гончаровское в Черниговской области. Проведение СВО продолжается.

Ранее сообщалось, что российские военные делают успехи в продвижении в Купянске Харьковской области. Бойцы подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Они заняли 115 зданий.

