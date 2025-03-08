Time: запрет США на обмен разведданными с Украиной вызвал огромные потери у ВСУ

Запрет Соединенных Штатов на передачу Украине разведывательной информации спровоцировал огромные потери у ВСУ. Это дало возможность РФ продвинуться в Курской области, сообщает СМИ соседнего государства « Политика Страны » со ссылкой на Time.

Украинские солдаты могут попасть в окружение в Курской области. Во время продвижения российских войск, в регионе были уничтожены сотни бойцов ВСУ.

До этого стало известно, что власти США временно заморозили работу украинских профилей в системе частной спутниковой компании Maxar.

Ранее сообщалось, что 10 тыс. украинских солдат могут попасть в окружение в Курской области.