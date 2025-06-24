Британский наемник Колби Долмэн вместе с украинскими формированиями пытался захватить село Малые Щербаки в Запорожской области. Попытка провалилась, а сам мужчина погиб, сообщает ТАСС со ссылкой на издание The Daily Mail.

20-летний Долмэн раньше жил в городе Клиторпс. Он был плотником, но пытался поступить на службу в британскую армию. Однако мужчина страдал от астмы, потому его не приняли.

В марте 2024 года он решил стать наемником и отправился на Украину, чтобы воевать за ВСУ. Мужчина погиб в Запорожской области, когда вместе с украинскими войсками пытался отбить Малые Щербаки.

После этого его мать Тара Бенфорд обвинила командование ВСУ в пренебрежении к жизням военнослужащих. Она заявила, что операция в Запорожской области была провальной с самого начала, но Киев несколько раз посылал своих солдат и наемников на штурм Малых Щербаков.

Женщина отметила, что ни Украина, ни Великобритания не помогли ей вернуть тело сына на родину.

Минобороны России заявило об освобождении Малых Щербаков в Запорожье 25 марта этого года. После этого украинские войска несколько раз пытались атаковать ВС РФ возле данного населенного пункта.