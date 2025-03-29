Рогов: украинские войска безуспешно стараются атаковать ВС РФ у Щербаков
Фото - © Telegram-канал Президента Украины Владимира Зеленского
Украинские боевики безуспешно стараются устраивать контратаки на позиции российских войск между Степовым и Щербаками на западе Запорожской области. Об этом ТАСС рассказал председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
Солдаты противника пытаются наносить удары по позициям войск России. Однако все их атаки отбивают.
Рогов отметил, что ситуация под контролем. ВС РФ пребывают в активной обороне.
25 марта Минобороны России сообщало, что успешно освобожден населенный пункт Малые Щербаки в Запорожской области.