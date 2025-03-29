Рогов: украинские войска безуспешно стараются атаковать ВС РФ у Щербаков

Украинские боевики безуспешно стараются устраивать контратаки на позиции российских войск между Степовым и Щербаками на западе Запорожской области. Об этом ТАСС рассказал председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.