Теперь русские города: жителей Одессы и Николаева взволновали неожиданные СМС

Эксперт: жителям Одессы и Николаева разослали сообщения, что это русские города

Подполье РФ на Украине заметило, что произошла массовая рассылка СМС-сообщений жителям Одесской и Николаевской областей. В них говорится, что эти земли русские, рассказал военный эксперт Виталий Киселев. Об этом сообщает ТАСС .

Около 80% жителей Одесской и Николаевской областей получили такие СМС. В них утверждалось, что эти регионы русские не только с исторической точки зрения, но и якобы уже находятся под контролем РФ.

«По всей вероятности, какой-то сбой, наверное, в сети у них произошел. Ну, видать, какие-то соратники там поработали», — добавил Киселев в эфире «Соловьев Live».

Ранее сообщалось, что российские хакеры «взломали» украинского интернет-провайдера «Ланет» в Одесской области Украины. После этого они разослали сообщения пользователям.