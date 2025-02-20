Жителей Одессы предупредили о вхождении в состав России
Жителям Одессы пришло сообщение о переходе под российскую юрисдикцию
Жителям Одессы пришли сообщения на мобильные телефоны о переходе под российскую юрисдикцию «в связи с договоренностью Путина и Трампа», сообщает Telegram-канал военного эксперта Бориса Рожина Colonelcassad.
Российские хакеры взломали украинского интернет-провайдера «Ланет» и разослали пользователям сообщения.
В них говорится о «переходе под российскую юрисдикцию» в связи «с договоренностями между президентом России и президентом США» и содержится просьба «отнестись с пониманием» к возникающим перебоям связи.
Ранее по Одессе нанесен удар ракетами и БПЛА по припортовой инфраструктуре и складам боеприпасов. По данным медиа, СБУ глушит связь и мобильный интернет.