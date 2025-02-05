Тело погибшего в Курской области вице-губернатора Ефремова привезут в Приморье

Тело погибшего в Курской области бывшего командира добровольческого отряда «Тигр», вице-губернатора Приморья Сергея Ефремова планируют привезти домой на неделе, сообщает РИА Новости .

«В конце недели должны его (тело погибшего Ефремова — ред.) привезти», — рассказал депутат думы Владивостока Виктор Тарабарин, который служил вместе с Ефремовым в зоне СВО с ноября 2022 года.

Ефремов погиб в зоне проведения специальной военной операции, подорвавшись мине при возвращении с боевой позиции в Курской области.

Он был командиром добровольческого отряда «Тигр», который был сформирован летом 2022-го на базе 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота.

Глава региона Олег Кожемяко в феврале 2024 года назначил Ефремова вице-губернатором, курирующим внутреннюю политику.