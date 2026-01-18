сегодня в 07:47

Здание территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) было разрушено в Сумской области в результате авиаудара. Об этом сообщили в ТАСС в российских силовых структурах.

По данным собеседника агентства, пункт находился в Белополье.

По цели был нанесен точный авиаудар. Есть потери среди личного состава военкомата.

Ранее сообщалось, что сотрудник и ТЦК неоднократно применяли преступную и насильственную деятельность в отношении мирного населения Украины.

Ранее российская армия освободила от ВСУ Комаровку в Сумской области. В освобождении населенного пункта участвовали подразделения группировки войск «Север».

