сегодня в 13:13

Российская армия освободила от ВСУ Комаровку в Сумской области

Вооруженные силы России (ВС РФ) продолжают продвигаться в зоне проведения специальной военной операции (СВО), улучшая свои позиции. Им удалось освободить от присутствия Вооруженных сил Украины (ВСУ) населенный пункт Комаровка в Сумской области, об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ .

В освобождении Комаровки участвовали подразделения группировки войск «Север». Благодаря слаженности действий им удалось взять населенный пункт под свой контроль.

Благодаря освобождения Комаровки от представителей киевского режима, позиции российской армии в Сумской области улучшились. Бойцы ВС РФ продолжают достигать поставленных перед ними целей.

Также в окрестностях населенных пунктов Хотень, Ястребиное и Кондратовка, расположенных в Сумской области, украинские войска потерпели неудачу. Военные формирования из состава механизированной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и подразделения территориальной обороны были разгромлены.

