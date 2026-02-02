Тараканов назвал главные отличия «Героев Подмосковья» от обычного обучения

В современных обучающих программах часто дается теоретическая часть без практики, но в «Героях Подмосковья» все устроено иначе. По словам ветерана СВО, старшего лейтенанта, участника обучения Игоря Тараканова, эта программа обличается от других наличием очных модулей, которые насыщены пользой.

«Я так думаю, даже студенту 19–20 лет это было бы сложновато по темпу и по плотности, но при этом познавательно. Очень грамотные люди проводят лекции. И важно, что много практики: не просто теория ради теории. Да, теория есть, конечно, и профессора, и преподаватели из разных университетов, но много людей-практиков: депутаты, министры правительства области, управленцы. Они говорят не „как должно быть в учебнике“, а как это работает в реальности, где ломается, где надо принимать решения, где приходится брать ответственность», — пояснил Тараканов.

О программе

По поручению президента РФ Владимира Путина в Московской области действует программа «Герои Подмосковья». Ключевая задача данного проекта — открыть для ветеранов специальной военной операции горизонты для приобретения новых компетенций, совершенствования лидерских качеств и содействия в построении профессионального пути в государственных структурах или коммерческих организациях.

Участие в программе, длящееся 12 месяцев, является бесплатным для всех, кто успешно прошел конкурсный отбор. Программа включает в себя четыре очно-заочных модуля и стажировку, в частности, в органах государственной власти и муниципальных образованиях. Весь процесс обучения сопровождается опытными наставниками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказался о программе «Герои Подмосковья». Он заявил, что проект пользуется большой популярностью, потому что бойцам важно чувствовать поддержку, когда они возвращаются с фронта.

«Программа „Герои Подмосковья“ очень востребована. Ребята, возвращаясь с линии боевого соприкосновения, зачастую ищут себя в обычной жизни, и мы должны подставить им плечо. Всегда приятно, когда рядом находится человек, который знает, чем и как можно помочь», — отметил Воробьев.

