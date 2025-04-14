сегодня в 10:15

Военкор Пегов заявил о тактических успехах армии России в Курской области

Российские войска достигли тактических успехов в ходе боев за село Горналь Курской области, сообщил проект военкора Семена Пегова WarGonzo . По данным ресурса, на донецком участке также продолжаются тяжелые столкновения на ряде направлений.

В Курской области российские военные продолжают сражаться в районах Горналя и Олешни.

«С каждым днем территория, которую еще занимают ВСУ в Курской области, становится все меньше», — отмечает канал.

ВС РФ также расширяют зону контроля у населенного пункта Локня Сумской области.

По информации Пегова, украинские военные также пытаются перебрасывать новые силы в район Демидовки и Поповки Белгородской области, но российская армия их уничтожают.

В ДНР российские военные продолжают наступление на богатырском направлении и сталкиваются с «серьезным сопротивлением» украинцев.

«Также продолжаются тяжелые бои на нескольких участках, иногда имеющие встречный характер», — добавил WarGonzo.

Запорожский фронт не претерпел существенных изменений. В регионе активно работают средства дальнего поражения.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский озвучил потери ВСУ за время конфликта.