Сырский: Украина разрабатывает собственную систему ПВО

Спецоперация

Главком ВСУ Александр Сырский заявил, что Украина разрабатывает собственный комплекс противовоздушной обороны, сообщает РИА Новости.

«Надеюсь, по своим характеристикам, он будет не хуже, чем Patriot», — отметил он в интервью украинскому телеканалу ТСН.

По его словам, ведутся работы по созданию украинской противоракетной и ракетной систем.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что украинский президент Владимир Зеленский разными способами пытается продемонстрировать для западных партнеров, что ВСУ еще на что-то способны.