Сырский: Украина разрабатывает собственную систему ПВО

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«Надеюсь, по своим характеристикам, он будет не хуже, чем Patriot», — отметил он в интервью украинскому телеканалу ТСН.

По его словам, ведутся работы по созданию украинской противоракетной и ракетной систем.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что украинский президент Владимир Зеленский разными способами пытается продемонстрировать для западных партнеров, что ВСУ еще на что-то способны.