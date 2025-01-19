Сырский: Украина разрабатывает собственную систему ПВО
Главком ВСУ Александр Сырский заявил, что Украина разрабатывает собственный комплекс противовоздушной обороны, сообщает РИА Новости.
«Надеюсь, по своим характеристикам, он будет не хуже, чем Patriot», — отметил он в интервью украинскому телеканалу ТСН.
По его словам, ведутся работы по созданию украинской противоракетной и ракетной систем.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что украинский президент Владимир Зеленский разными способами пытается продемонстрировать для западных партнеров, что ВСУ еще на что-то способны.