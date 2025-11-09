Сырский объяснил причину удара ВС РФ по парадному построению ВСУ
Главком ВСУ: российский удар по плацу стал следствием утечки в соцсетях
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский раскрыл детали инцидента в Днепропетровской области, где российский удар по плацу во время церемонии награждения привел к значительным потерям, сообщает «Лента.ру».
По словам главкома, российские военные получили информацию о времени проведения мероприятия через взломанный групповой чат в соцсетях, что стало следствием грубого нарушения запрета на массовые собрания в прифронтовых зонах.
В результате удара погибли 12 украинских военнослужащих, 36 получили ранения.
В настоящее время проводится совместное расследование с Государственным бюро расследований Украины, а командиру, организовавшему церемонию, предъявлены обвинения.