Сырский объяснил причину удара ВС РФ по парадному построению ВСУ

сегодня в 23:16

Главком ВСУ: российский удар по плацу стал следствием утечки в соцсетях

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский раскрыл детали инцидента в Днепропетровской области, где российский удар по плацу во время церемонии награждения привел к значительным потерям, сообщает «Лента.ру» .

По словам главкома, российские военные получили информацию о времени проведения мероприятия через взломанный групповой чат в соцсетях, что стало следствием грубого нарушения запрета на массовые собрания в прифронтовых зонах.

В результате удара погибли 12 украинских военнослужащих, 36 получили ранения.

В настоящее время проводится совместное расследование с Государственным бюро расследований Украины, а командиру, организовавшему церемонию, предъявлены обвинения.