ГБР Украины изучает причины убийства военных ВСУ в Днепропетровской области

Украинское Государственное бюро расследований (ГБР) организовало досудебное расследование в Днепропетровской области после ликвидации боевиков ВСУ из-за вероятного «небрежного отношения к службе». Они, скорее всего, не следовали мерам безопасности, когда появилась угроза ракетного удара, сообщает РИА Новости .

В Днепропетровской области командование ВСУ несколько дней назад организовало построение боевиков на открытой местности. Они не соблюдали требований в период угрозы авиационного удара. Из-за этого украинские солдаты и были ликвидированы.

Сотрудники ГБР Украины собираются выяснять, соблюдались ли 1 ноября требования безопасности солдат ВСУ в период воздушной тревоги. Также они проверят, качественно ли было обустроено укрытие военных.

Некоторых должностных лиц временно отстранили от должностей. Сотрудники ГБР Украины выяснят все обстоятельства случившегося.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.