Baza: 21-летний сын замглавы ЦРУ Глосс вступил в армию России и погиб на СВО

Сын замдиректора ЦРУ по цифровым инновациям Джулианы Галлины Глосс Майкл воевал против Украины в составе российской армии и погиб весной 2024 года, утверждает Baza со ссылкой на расследование русскоязычного издания, признанного нежелательной организацией. В некрологе семья заявила, что парень «выковывал свой собственный путь героя», обладал духом воина и благородным сердцем.

Журналисты утверждают, что 21-летний Майкл Глосс — сын замглавы ЦРУ и ветерана Военно-морских сил США.

В 2023 году парень бросил учебу и начал путешествовать по миру. Он был экоактивистом и помогал людям во время землетрясения в Турции, позже — сделал визу и поехал в Россию. Здесь он путешествовал, после чего решил заключить контракт с российской армией и отправиться на спецоперацию.

К расследованию журналисты также приложили, предположительно, фотографии Глосса в российской армейской тельняшке и на фоне Красной Площади.

По данным прессы, в сентябре 2023 года запись с данными Майкла Александра Глосса появилась в базе ЕМИАС. Адресом гражданина США был указан пункт отбора на контрактную службу в Москве.

Пока неизвестно, при каких именно обстоятельствах погиб сын замглавы ЦРУ. Семья Глосса сообщала, что он ушел из жизни 4 апреля 2024 года «в Восточной Европе». Парню был 21 год. Его похоронили только спустя восемь месяцев после смерти.

«Со своим благородным сердцем и духом воина Майкл выковывал свой собственный путь героя, когда он трагически погиб в Восточной Европе 4 апреля 2024 года», — говорилось в некрологе, написанном семьей Глосса.

Официального подтверждения этой информации пока нет.