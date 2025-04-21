Сын серийного убийцы Чикатило пропал без вести в зоне спецоперации

Сын серийного убийцы Андрея Чикатило пропал без вести в зоне проведения спецоперации. Юрий мог умереть, поскольку попал под шквальный огонь, когда ВС РФ атаковали стратегические объекты украинских войск в Харьковской области, сообщает SHOT .

56-летний сын Андрея Чикатило Юрий Мирошниченко в 56 лет по собственной воле ушел служить в ВСУ. В последнее время его подразделение дислоцировалось в Харьковской области.

Мирошниченко пропал без вести примерно три месяца назад. В тот момент артиллерийское подразделение, в котором служил мужчина, находилось на расстоянии около 20 километров от Харькова. По нему и был нанесен удар ВС РФ.

С того момента Мирошниченко числится пропавшим без вести. Недавно он был добавлен в соответствующие списки. На данный момент гибель мужчины не подтверждена. В соответствующих базах его нет.

Ранее сообщалось, что Юрий Чикатило отсидел срок в тюрьме РФ, переехал в Харьков, женился и взял фамилию избранницы — Мирошниченко.