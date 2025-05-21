СВО для Белоруссии: эксперт оценил ситуацию на границе с Польшей

сегодня в 22:45

Эксперт Лебедев: Польша может попытаться напасть на Белоруссию

Координатор николаевского подполья, военный эксперт Сергей Лебедев заявил, что за последние несколько недель местные жители зафиксировали возросшую активность на границе с Польшей: поляки могут готовить нападение на Белоруссию, сообщает «Царьград» .

«В польском приграничье местные жители фиксируют возросшую активность подразделений, задействованных в операции „Безопасное Подлясье“. Отмечается постоянное перемещение военной техники и личного состава на определенных направлениях», — сказал эксперт.

По его словам, военную технику наблюдали в районе Бельска-Подляска и на дороге Гайнувка-Клешчеле вдоль польско-белорусской границы.

Кроме того, жители обратили внимание на автомобили со знаком «опасный груз» в сопровождении полиции и спецназа. Там могут перевозить взрывчатку.

Речь идет либо о ротации польских подразделений, либо о подготовке инцидента, который может спровоцировать конфликт между Минской и Варшавой, заключил Лебедев.