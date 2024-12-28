Священник-извращенец, преследовавший девушку в Екатеринбурге, ушел на СВО

Экс-иерей РПЦ Даниил Сидоров, которого подозревают в развратных действиях в отношении студентки из Екатеринбурга, ушел на СВО и стал штурмовиком, сообщает Lenta.ru .

Сидорова задержали в конце ноября. На него пожаловалась студентка из Екатеринбурга. По словам девушки, священник преследовал ее, не пускал в подъезд и мастурбировал при ней, а затем и вовсе набросился. Этот момент частично попал на видео.

После обнародования этого инцидента с правоохранителями связалась еще одна девушка, которая обвинила священника в попытке изнасилования. Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 132 УК РФ (покушение на насильственные действия сексуального характера).

Суд избрал священнику меру пресечения в виде запрета определенных действий и отпустил на свободу. Екатеринбургская епархия отстранила священнослужителя от церкви.

После этого экс-иерей стал военнослужащим. По словам митрополита Евгения, Сидоров ушел на СВО в качестве рядового десантно-штурмового взвода. Архиерей отметил, что мужчина больше никогда не будет священнослужителем.