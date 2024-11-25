Напал и мастурбировал: в Екатеринбурге освободили священника-извращенца

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Напавшего на девушку священника-онаниста освободили в зале суда в Екатеринбурге

Октябрьский райсуд Екатеринбурга освободил священника Даниила Сидорова, который подозревается в нападении на девушку на улице. Иерей преследовал горожанку, не пускал ее в подъезд и мастурбировал, сообщает местный портал Е1 .

Священнику избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий, после чего отпустили на свободу.

«Запретить общаться по телефону и интернету с потерпевшей», — огласила решение судья.

На процесс пришла молодая супруга Сидорова. Она заплакала в коридоре, когда вышла из зала заседания.

Екатеринбургская епархия отстранила священнослужителя от церкви еще до решения гражданского суда.

Уличные камеры сняли на видео, как иерей преследовал екатеринбурженку и мастурбировал на нее у подъезда. По словам пострадавший, нападавший хотел схватить ее за интимные места, после чего повалил ее на землю и пытался повернуть голову на себя.

«Я била его локтем в пах», — рассказала спасшаяся девушка.

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 132 УК РФ (покушение на насильственные действия сексуального характера).