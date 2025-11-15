Свинья спасла бойцов ВС РФ, подорвавшись на мине в зоне СВО

Свинья спасла российских солдат в зоне спецоперации. Она случайно наступила на мину прямо перед ними и приняла удар на себя, сообщает SHOT .

В зоне спецоперации два российских солдата шли по некой лесополосе. Перед ними появилась свинья. Она пошла вперед и подорвалась на мине, тем самым, спасла жизнь бойцам.

Солдаты поменяли маршрут и отправились в другом направлении. Свинья тоже пошла в иную сторону.

