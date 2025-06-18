Супруги Туриевы* не признали вину по делу об атаке дронами по аэродрому

Россияне Максим Косяченко*, Дмитрий Туриев* и его супруга Татьяна Туриева* не признали вину в терактах на железнодорожных объектах, минировании военных объектов и атаке дронов на военный аэродром в августе 2023 года в интересах украинской разведки, сообщает ТАСС .

«Не признаю», — ответили Туриева* и Косяченко* на соответствующий вопрос 2-го Западного окружного военного суда.

В свою очередь Дмитрий Туриев* также категорически отрицал, что его действия были направлены на терроризм.

Косяченко* и Туриева* были задержаны в сентябре 2023 года. В августе обвиняемые получили указание через мессенджеры от сотрудников украинской разведки совершить теракт на двух объектах ж/д инфраструктуры. Кроме того, Косяченко* и Туриева* атаковали военный аэродром с помощью БПЛА и заминировали несколько объектов Минобороны РФ.

*Внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.