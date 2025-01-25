Двоих россиян обвиняют в атаке на военный аэродром по заданию ГУР Украины

Уголовное дело в отношении россиян Максима Косяченко и Татьяны Туриевой, которых обвиняют в теракте на объектах РЖД под кураторством украинской разведки, дополнилось атакой на военный аэродром с помощью БПЛА и эпизодами минирования военных объектов Минобороны РФ, сообщает ТАСС .

Косяченко и Туриева были задержаны в сентябре 2023 года. При этом в начале расследования фигурировал один эпизод террористической деятельности.

По версии следствия, россияне получили указание через мессенджеры от сотрудников украинской разведки совершить теракт на двух объектах ж/д инфраструктуры. Однако в ходе расследования были обнаружены новые эпизоды, которые объединили в одно производство.

«В отношении Косяченко М. А. и иных лиц, совершивших атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по территории аэродрома Минобороны РФ 16 августа 2023 года, возбуждено дело по ч. 2 ст. 205 УК РФ (теракт)», — говорится в материалах уголовного дела.

Также граждане РФ проходят обвиняемыми по делу о минировании объектов Минобороны. Согласно материалам дела, вина Туриевой и Косяченко в совершении теракта подтверждается показаниями свидетелей. При этом в уголовном деле возможны новые фигуранты.

В настоящее время обвиняемые находятся в следственном изоляторе. В рамках расследования дела прошли обыски, назначены взрывотехническая и психолого-психиатрическая экспертизы.

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