Судостроительные и бронетанковые предприятия попали под удар ВС РФ на Украине
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Российская армия минувшей ночью нанесла удары высокоточным оружием и беспилотниками по авиационным, бронетанковым и ракетным предприятиям, а также по судостроительной промышленности Украины в Киеве, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Еще под удары ВС России попали пункты управления и места дислокации ВСУ, скопления военной техники, склады горючего и боеприпасов, военные аэродромы.
В Минобороны доложили, что цели ударов достигнуты, объекты поражены. Спецоперация на Украине продолжается.
Ранее тяжелая огнеметная система «Солнцепек» ВС РФ накрыла позиции противника у населенного пункта Новопавловка в ДНР. В районе расположения противника произошло сразу несколько взрывов подряд, места дислокации загорелись.