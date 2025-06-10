сегодня в 13:39

Судостроительные и бронетанковые предприятия попали под удар ВС РФ на Украине

Российская армия минувшей ночью нанесла удары высокоточным оружием и беспилотниками по авиационным, бронетанковым и ракетным предприятиям, а также по судостроительной промышленности Украины в Киеве, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Еще под удары ВС России попали пункты управления и места дислокации ВСУ, скопления военной техники, склады горючего и боеприпасов, военные аэродромы.

В Минобороны доложили, что цели ударов достигнуты, объекты поражены. Спецоперация на Украине продолжается.

Ранее тяжелая огнеметная система «Солнцепек» ВС РФ накрыла позиции противника у населенного пункта Новопавловка в ДНР. В районе расположения противника произошло сразу несколько взрывов подряд, места дислокации загорелись.