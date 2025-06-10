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Минобороны показало видео удара «Солнцепеком» по ВСУ в районе Новопавловки

Тяжелая огнеметная система «Солнцепек» ВС РФ накрыла позиции противника в районе населенного пункта Новопавловка в Донецкой Народной Республике, сообщает пресс-служба Минобороны.

В районе расположения противника произошло сразу несколько взрывов подряд, места дислокации загорелись.

Ранее военкор Евгений Поддубный опубликовал видеозапись боевой работы расчетов «Солнцепека» на южно-донецком направлении СВО. Там видно, что при поражении цели происходят мощные взрывы.

ТОС-1А «Солнцепек» стоит на вооружении российской армии с 2001 года. Задача экипажа военной машины − поразить цель и быстро уйти с позиции. Благодаря обновленным системам время работы ТО-1А на огневой позиции составляет менее 1 минуты.