Студенты московских колледжей помогают участникам СВО

Колледжи мегаполиса регулярно проводят акции в поддержку российских военнослужащих, их семей и жителей новых регионов. Так, в Московском издательско-полиграфическом колледже им Ивана Федорова студенты под присмотром педагогов изготавливают наконечники для боевых дронов с помощью 3D-принтера.

Студенты колледжа малого бизнеса № 4 помогают военным в Центральном военном клиническом госпитале им П. В. Мандрыка и Центральном военном клиническом госпитале им А. А. Вишневского. Ребята шьют одежду для пациентов, привозят продукты и пледы, отправляют посылки с гумпомощью в зону СВО.

Студенты и педагоги технологического колледжа № 34 стригут военнослужащих, которые находятся в госпиталях, шьют постельное белье. Также волонтеры передают пациентам теплые пледы для прогулок.

Студенты Московского автомобильно-дорожного колледжа им А. А. Николаева отремонтировали автомобиль «Нива». Затем машину направили в одну из частей ВС РФ. Также ребята плетут сети, отправляют солдатам письма и открытки.

Волонтеры колледжа сферы услуг № 10 устроят для членов семей участников СВО день красоты в Едином центре поддержки участников спецоперации и их семей. Гостям будут доступны уходовые процедуры. А ребята из финансового колледжа № 35 проведут концерт для бойцов, проходящих лечение в столичном госпитале.

В Москве проводят акции, объединяющие сразу несколько образовательных организаций. Студенты собирают посылки и подарки для бойцов, отправляют открытки и письма.

Ранее врач Сергей Забиров рассказал, что положительные эмоции помогают выздоравливать раненым бойцам СВО.