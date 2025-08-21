Студент из Африки подписал контракт с Минобороны и ушел на СВО

25-летний африканский студент ушел на СВО, подписав контракт с Минобороны РФ. Во время подготовки в полевых условиях он выучил русский язык лучше, чем в университете, сообщает SHOT .

Молодой человек родом из Того. Окончив школу, он уехал на учебу в Саратов. Шесть месяцев назад парень подписал контракт с Минобороны РФ и отправился на СВО.

Он еще не ходил на боевые задания, но прошел подготовку. По словам парня, это сильно помогло ему выучить русский язык. Он отметил, что собирается остаться в рядах ВС РФ и после завершения контракта. Боец хочет связать свою судьбу со службой в армии.

Парень также заявил, что ему по нраву русская культура. Он назвал всех россиян «гениальными людьми».

Ранее 31-летний бразилец из Сан-Паулу с испанскими корнями столкнулся с угрозой выдворения из России. Он учился в РФ, женился и ушел добровольцем на СВО, но российский паспорт все равно получить не может.