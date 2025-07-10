Стихи из «Брата-2»: в зоне СВО бойцы необычным способом спасли товарища

Бойцы СВО держали товарища в сознании при помощи стихов из известного фильма

Во время взятия опорного пункта на Сватовском направлении СВО один из бойцов получил ранение, и его товарищи смогли сохранить ему сознание при помощи стихотворения из культовой картины «Брат-2, сообщает Life.ru .

«Я узнал, что у меня есть огромная семья: и тропинка, и лесок, в поле каждый колосок» — хором цитировали ребята.

Дальше в стихотворном произведении идет речь о любви к Родине, оно принадлежит перу детского писателя Владимира Орлова. Солдат выжил, ему оказали необходимую медицинскую помощь, сейчас он уже выздоравливает.

Ранее жители села Богатырь в Донецкой народной республики оказали помощь российским бойцам в освобождении населенного пункта. Они сообщили о дислокации украинских военных и оказывали всяческую поддержку, значительно облегчили задачу войск. Полученные данные оперативно доходили до командования, штурмовые группы действовали, опираясь на эту информацию.