Starlink перестал работать по всей линии фронта у ВСУ

«Вновь лег Starlink вдоль всего фронта», — написал командующий силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди с позывным Мадьяр в своем Telegram-канале.

Сервис Downdetector проинформировал, что также свыше 40 тыс. пользователей из США пожаловались на неполадки в работе Starlink. Перебои еще выявили в Италии, Польше и других государствах.

Ранее масштабный сбой у Starlink был в августе. Тогда более 42 тыс. абонентов в США столкнулись с серьезными перебоями в работе сервиса. Еще сбой был и в Британии. В тот раз представители компании не стали комментировать ситуацию.