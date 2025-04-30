Станислав Каторов встретился с вдовой Героя России из Ленинского округа

Артем Иванов погиб в зоне проведения специальной военной операции в сентябре 2022 года. За мужество и стойкость при выполнении боевого задания Указом Президента РФ старший лейтенант Иванов удостоен звания Героя России посмертно. С его вдовой, Юлией, проживающей в Ленинском городском округе, встретился глава муниципалитета Станислав Каторов, сообщили в его пресс-службе.

«Мой муж служил в частях ПВО. Он четко определил дело своей жизни и свое предназначение: защищать Родину и быть там, где он нужен. На СВО он отправился сразу же — в феврале 2022-го. С самого начала военной операции командовал взводом 2-й батареи зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона в составе 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады. В первые же месяцы его подразделение уничтожило два беспилотника и украинскую ракету „Точка-У“. Летом он приезжал в отпуск, и тогда мы виделись с ним в последний раз», — сказала Юлия.

Сейчас вдова Героя вместе с шестилетним сыном Михаилом проживают в Боброво, куда они с мужем переехали еще в 2017 году. В сентябре мальчик пойдет в первый класс в новую школу в этом же микрорайоне. Юлия рассказала главе Ленинского округа, что воспитывает сына патриотом, часто рассказывает ему про отца, и Миша четко знает, что его папа — Герой.

В сентябре 2022 года на купянском направлении в Харьковской области офицер Иванов со своим взводом прикрывал отход всей бригады в ходе контрнаступления ВСУ. Бойцы отбивали множественные атаки превосходящего по силе противника. Командир оказывал первую помощь раненым товарищам, пытался укрыть технику от вражеского огня и продолжал удерживать позиции. Выйти из боя живыми Артему и его сослуживцам не удалось, но он сумел предотвратить окружение основных сил соединения.

«Память о таких людях, до последней минуты свой жизни сражавшихся за нашу страну, не должна храниться лишь в их семьях. Вместе с Юлией обсудили установку мемориальной доски в честь ее супруга-Героя на стене их дома. Кроме того, на днях мы заложим капсулу в основание будущего памятника на Аллее Славы в Видном, который увековечит память всех погибших героев специальной военной операции», — сказал глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.