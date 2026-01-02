Стало известно, в каком состоянии раненый в Хорлах 12-летний ребенок

Раненый в Хорлах 12-летний ребенок находится в критическом состоянии на ИВЛ

В крайне тяжелом состоянии в отделение интенсивной терапии доставлен 12-летний ребенок, получивший серьезную травму головы в результате атаки ВСУ на кафе в Хорлах. По словам главврача Республиканской детской клинической больницы Крыма Анатолия Олейника, его положение оценивается как критическое, пишет ТАСС .

«К нам поступило пять детей в возрасте 12, 13 и 17 лет. Один ребенок находится сейчас в реанимации, ему 12 лет. Там тяжелая черепно-мозговая и абдоминальная травмы. Он находится в критическом состоянии, на ИВЛ. Остальные детки поступили в состоянии средней степени тяжести», — рассказал Олейник.

Детей, находящихся на лечении, посетили уполномоченный по правам человека в Херсонской области Сергей Георгиев, уполномоченный по правам ребенка Ирина Кравченко и секретарь Каланчакского отделения партии «Единая Россия» Энвер Абдураимов, которые вручили им новогодние подарки.

Заместитель министра здравоохранения Республики Крым Антон Лясковский отметил, что Крым регулярно обменивается информацией о пострадавших в Хорлах с администрацией Херсонской области.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что число жертв атаки в Хорлах выросло до 28 человек. Трое пострадавших скончались от полученных травм 2 января.

