Сальдо сообщил об увеличении жертв удара ВСУ по Хорлам до 28 человек

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что количество погибших при обстреле кафе и гостиницы в населенном пункте Хорлы выросло до 28 человек, пишет ТАСС .

По словам главы региона, трое пострадавших скончались в медицинском учреждении. Общее число пострадавших превысило 60 человек.

Сальдо отметил, что во время нанесения удара в кафе находилось свыше 100 посетителей.

«28 уже погибших, в больнице сегодня (2 января — ред.) погибли трое. Пострадавших уже вместе с погибшими более 60», — сказал Сальдо.

Ранее сообщалось о 27 погибших в результате удара Вооруженных сил Украины по кафе в Хорлах. Раненые, а также семьи погибших в результате атаки получат единовременные выплаты. Их суммы составят до одного млн рублей.

Также Сальдо заявил, что украинцы скорбят по убитым во время обстрела ВСУ в селе Хорлы в Херсонской области россиянам. Жители соседней страны не считают этих людей врагами, в отличие от властей в Киеве.

