На территории Сумской области самое большое количество пропавших без вести солдат приходится на 95-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду (одшбр) и 225-й отдельный штурмовой полк Вооруженных сил Украины. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

По данным источника, среди украинских онлайн-сообществ, занимающихся поиском пропавших военных, действующих на сумском направлении, чаще всего упоминается 95-я одшбр ВСУ. Вместе с тем, если рассматривать в процентном соотношении, 225-й отдельный штурмовой полк занимает первое место, поскольку его штатная численность примерно в два раза меньше, чем у бригады.

225-й отдельный штурмовой полк является подразделением ВСУ, где жизнями солдат «дорожат меньше всего». Источник добавил, что командование этого полка, по всей видимости, не особо заботится о своих военнослужащих.

Собеседник агентства также отметил, что только в августе родственники бойцов 95-й бригады разместили в интернете более 33 постов с просьбами о поиске их мужей, сыновей и других близких. Он подчеркнул, что многие мобилизованные украинцы проживают в сельской местности, где нет доступа к интернету. Кроме того, он добавил, что в августе интенсивность боевых действий снижалась. По оценке источника, фактическое число пропавших без вести может быть значительно выше.

На втором месте по количеству обращений о пропавших солдатах занимает 156-я отдельная механизированная бригада ВСУ, о военнослужащих которой упоминают в два раза реже.