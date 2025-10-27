Стало известно о выходе российских войск в тыл ВСУ

Подоляка заявил о выходе российской армии в тыл ВСУ в Запорожской области

Бойцы российской группировки войск «Восток» вышли в тыл украинских войск в Гуляйполе Запорожской области, заявил военный обозреватель Юрий Подоляка в личном Telegram-канале . Таким образом он прокомментировал освобождение Егоровки, Новониколаевки и Привольного в районе между Покровским (Днепропетровская область) и Гуляйполем.

По словам Подоляки, украинские силы полностью выбиты с восточного береги реки Янчур. Вместе с тем российские военные приблизились к трассе Покровское — Гуляйполе, из-за чего украинцы уже не могут использовать дорогу в военных целях.

«А если мы глянем на карту большего масштаба и окинем взглядом весь фронт от Днепра до Покровского, то увидим, что части нашей группировки „Восток“ уже вышли в тыл Гуляйполю», — написал военблогер.

Нынешние успехи группировки войск «Восток» могут привести к освобождению северного левобережья Запорожья и открыть путь на столицу области, которая пока что занята войсками Украины, уверен Подоляка.

Ранее Юрий Подоляка дал прогноз на осенне-зимнюю кампанию СВО и анонсировал наступление блэкаутов на Украине.

