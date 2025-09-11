Стало известно местонахождение матери предателя Кузьминова

Стали известны подробности о матери летчика-предателя Максима Кузьминова: Инна не поддерживала СВО и после смерти сына уехала в Европу, сообщает RT .

«Она связывалась со своими родственниками. Плакала и рассказывала, как опознавала сына, и жаловалась, что испанские власти не отдают ей тело для похорон», — рассказал журналистам близкий к ситуации источник.

В начале августа 2023 года 28-летний пилот вертолета Ми-8 Максим Кузьминов совершил перелет и приземлился на украинской территории, самовольно угнав воздушное судно. Вместе с ним на борту находились двое сослуживцев: авиатехник Никита Кирьянов и штурман Хушбахт Турсунов, не осведомленные о плане Кузьминова. При попытке задержания украинскими военными они оказали сопротивление и погибли. Позже оба были удостоены ордена Мужества посмертно.

5 сентября 2023 года в ходе пресс-конференции, организованной Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, представитель украинской разведки Андрей Юсов заявил, что Максим Кузьминов в качестве платы за свой поступок получил гарантии безопасности для себя и своих родных, новые документы, удостоверяющие личность, и денежное вознаграждение в размере 500 тысяч долларов США.

Кузьминова убили в жилом районе испанской Вильяхойосы 13 февраля 2024 года. В него несколько раз стреляли, после чего тело переехали на машине.