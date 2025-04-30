Стал известен возраст северокорейских солдат, приезжающих в Россию
Фото - © Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости
В Россию направляют северокорейских солдат, средний возраст которых варьируется от 23 до 27 лет. Из КНДР едут молодые, физически подготовленные бойцы, а не резервисты, сообщает Telegram-канал «Военная хроника».
Военные из Северной Кореи получают реальный боевой опыт на передовой в ходе украинского конфликта. Они учатся ведению боя с применением дронов, адаптируются к меняющейся тактике и участвуют в штурмовых операциях.
Полученный опыт позволит северокорейской армии создать костяк из «обстрелянных» в условиях современного конфликта бойцов, способных стать фундаментом для реформирования ротного и батальонного уровней.
Для КНДР это возможность превратить свою армию из «музейного артефакта» в боеспособную структуру, готовую к действиям на различных театрах военных действий.
Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что после освобождения Курской области северокорейских военных могут задействовать на других участках фронта.