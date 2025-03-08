США не прекращали делиться с Украиной данными разведки
Fox News: США продолжают поставлять Украине разведданные для обороны
Фото - © Фотобанк Лори
Соединенные Штаты не прекращали передавать Украине разведданные для организации обороны. Такой формат сотрудничества продолжается, рассказали телеканалу Fox News источники, сообщает РИА Новости.
При этом Соединенные Штаты действительно перестали делиться с ВСУ информацией для организации наступательных операций. Точно также не предоставляются данные ЦРУ и ФБР.
При этом допускается, что разведданные не передают временно. Их обмен могут возобновить в кратчайшие сроки.
Ранее сообщалось, что запрет США на обмен разведданными с Украиной вызвал огромные потери у ВСУ.