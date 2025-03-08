США не прекращали делиться с Украиной данными разведки

Соединенные Штаты не прекращали передавать Украине разведданные для организации обороны. Такой формат сотрудничества продолжается, рассказали телеканалу Fox News источники, сообщает РИА Новости .

При этом Соединенные Штаты действительно перестали делиться с ВСУ информацией для организации наступательных операций. Точно также не предоставляются данные ЦРУ и ФБР.

При этом допускается, что разведданные не передают временно. Их обмен могут возобновить в кратчайшие сроки.

Ранее сообщалось, что запрет США на обмен разведданными с Украиной вызвал огромные потери у ВСУ.