Средства ПВО за ночь уничтожили 7 украинских дронов над регионами РФ
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Российские средства ПВО сбили семь украинских беспилотников, пытавшихся атаковать регионы РФ ночью, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Четыре БПЛА уничтожили над территорией Республики Крым. Еще два дрона сбили в небе над Курской областью.
Один беспилотник был уничтожен над территорией Белгородской области. Все сбитые БПЛА были самолетного типа.
В ночь на 4 июня в Причерноморье, Липецкой и Орловской областях была объявлена ракетная опасность. Ситуация осложнялась угрозой атаки украинских дронов.