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Средства ПВО за ночь уничтожили 7 украинских дронов над регионами РФ

Четыре БПЛА уничтожили над территорией Республики Крым. Еще два дрона сбили в небе над Курской областью.

Один беспилотник был уничтожен над территорией Белгородской области. Все сбитые БПЛА были самолетного типа.

В ночь на 4 июня в Причерноморье, Липецкой и Орловской областях была объявлена ракетная опасность. Ситуация осложнялась угрозой атаки украинских дронов.