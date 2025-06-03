сегодня в 23:30

В Причерноморье, Липецкой и Орловской областях объявлена воздушная тревога

Также Липецкая область переведена на желтый уровень воздушной опасности, а в Орловской области зафиксирована угроза атак беспилотников.

В Липецкой области введен второй из четырех возможных уровней опасности, сообщил губернатор Игорь Артамонов.

В Орловской области ситуация осложняется риском массированного применения дронов.