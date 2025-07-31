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Средства ПВО за ночь сбили 32 украинских беспилотника над регионами РФ

Средства противовоздушной обороны РФ с 23:20 30 июля до 04:00 31 июля уничтожили 32 украинских беспилотника. Они были самолетного типа, сообщает Минобороны.

11 БПЛА ликвидировали над Волгоградской областью, семь над Крымом. Пять беспилотников сбили под Белгородом.

По два БПЛА ликвидировали над Тамбовской и Ростовской областями.

Ранее в пригороде Волгограда люди услышали несколько взрывов. Российские средства ПВО могли сбивать БПЛА ВСУ «Лютый».