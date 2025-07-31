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SHOT: около четырех взрывов раздалось в Волгоградской области

В Волгоградской области прозвучало около четырех взрывов. По предварительной информации, система ПВО сбивает беспилотники типа «Лютый», сообщает SHOT .

По словам местных жителей, в небе были видны несколько вспышек, а также раздались 4-5 взрывов в пригороде Волгограда.

По их словам, система ПВО сработала по беспилотникам ВСУ. Также наблюдаются перебои в работе мобильного интернета.

Ранее в аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на полеты гражданских судов.