сегодня в 08:16

Средства ПВО за ночь ликвидировали 54 украинских БПЛА над регионами РФ

Российские средства ПВО с 23:00 21 августа до 07:00 22 августа перехватили и сбили 54 БПЛА ВСУ. Они были самолетного типа, сообщает Минобороны РФ.

19 беспилотников ВСУ сбили над Брянской областью, 11 — над Волгоградской. 8 БПЛА ликвидировали под Ростовом, 7 — под Воронежем.

По 3 украинских беспилотника сбили над Орловской и Белгородской областями. 2 БПЛА ВСУ уничтожили над Курской областью, 1 — над Крымом.

Ранее российские войска нанесли групповой удар по объектам ВПК Украины. Использовалось как высокоточное оружие, так и ударные беспилотники.