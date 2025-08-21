Минобороны: ВС РФ ночью нанесли групповой удар по объектам ВПК Украины
Фото - © скриншот/Telegram-канал Минобороны России
Прошедшей ночью российские военнослужащие нанесли групповой удар по объектам украинского военно-промышленного комплекса, сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.
Также удары высокоточным оружием и ударными беспилотниками наносились по объектам энергетики, военной аэродромной инфраструктуре, позициям оперативно-тактических ракетных комплексов, складам боеприпасов и имущества противника.
В оборонном ведомстве добавили, что все вражеские объекты были уничтожены, цели ночного российского удара достигнуты.
Накануне в Минобороны России заявили об успешном поражении ряда важных объектов на территории Украины: уничтожены причальные сооружения для обеспечения ВСУ горючим и цех по производству беспилотников.