ВС РФ нанесли удар по ключевым объектам с горючим для ВСУ и цеху дронов

Минобороны России: разрушены причальные сооружения для снабжения ВСУ горючим
Фото - © РИА Новости

В Министерстве обороны России заявили об успешном поражении ряда важных объектов на территории Украины: уничтожены причальные сооружения для обеспечения украинской армии горючим и цех по производству дронов, сообщает «Царьград».

Данные действия направлены на подрыв логистики, поддерживающей боеспособность украинских войск.

Утром стало известно также об  уничтожении самой крупной нефтебазы на юге Украины — Triton в Одесской области.

За ночь российские системы ПВО ликвидировали 42 украинских БПЛА в разных регионах страны.