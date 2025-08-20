ВС РФ нанесли удар по ключевым объектам с горючим для ВСУ и цеху дронов
Минобороны России: разрушены причальные сооружения для снабжения ВСУ горючим
Фото - © РИА Новости
В Министерстве обороны России заявили об успешном поражении ряда важных объектов на территории Украины: уничтожены причальные сооружения для обеспечения украинской армии горючим и цех по производству дронов, сообщает «Царьград».
Данные действия направлены на подрыв логистики, поддерживающей боеспособность украинских войск.
Утром стало известно также об уничтожении самой крупной нефтебазы на юге Украины — Triton в Одесской области.
За ночь российские системы ПВО ликвидировали 42 украинских БПЛА в разных регионах страны.