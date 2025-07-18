Средства ПВО уничтожили еще три летевших на Москву украинских беспилотника
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Средства противовоздушной обороны России уничтожили три беспилотника ВСУ, летевших на Москву. Обломки упали на землю, сообщает в своем Telegram-канале мэр российской столицы Сергей Собянин.
На месте происшествия находятся сотрудники экстренных служб.
В 13:21 Собянин в Telegram-канале рассказал про уничтожение одного БПЛА, летевшего на Москву. В 13:59 он отчитался об уничтожении еще двух беспилотников.
В 15:20 был сбил один БПЛА. Затем беспилотник уничтожили в 16:56.
Ранее жители подмосковных Бронниц рассказали, что слышали в небе серию взрывов. Прозвучали не менее пяти звуков.