сегодня в 18:21

Средства ПВО уничтожили еще три летевших на Москву украинских беспилотника

Средства противовоздушной обороны России уничтожили три беспилотника ВСУ, летевших на Москву. Обломки упали на землю, сообщает в своем Telegram-канале мэр российской столицы Сергей Собянин.

На месте происшествия находятся сотрудники экстренных служб.

В 13:21 Собянин в Telegram-канале рассказал про уничтожение одного БПЛА, летевшего на Москву. В 13:59 он отчитался об уничтожении еще двух беспилотников.

В 15:20 был сбил один БПЛА. Затем беспилотник уничтожили в 16:56.

Ранее жители подмосковных Бронниц рассказали, что слышали в небе серию взрывов. Прозвучали не менее пяти звуков.