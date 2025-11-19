сегодня в 07:39

Средства ПВО уничтожили 65 БПЛА ВСУ над регионами РФ за ночь

Российские средства ПВО сбили и перехватили 65 БПЛА ВСУ над регионами РФ за ночь. Они были самолетного типа.

16 украинских БПЛА ликвидировали над Черным морем. По 14 беспилотников уничтожили над Воронежской областью и Краснодарским краем.

11 БПЛА ВСУ сбили над Белгородской областью. Девять беспилотников ликвидировали над Азовским морем. Один уничтожили над Брянской областью.

Вечером 18 ноября средства ПВО ликвидировали беспилотник, который летел в сторону Москвы. Работники служб отправились на место падения обломков.

