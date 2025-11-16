Средства ПВО сбили и перехватили 57 беспилотников ВСУ над регионами РФ за ночь

С 23:00 15 ноября до 07:00 16 ноября российские средства ПВО ликвидировали и перехватили 57 БПЛА ВСУ. Они были самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны России.

23 беспилотника ВСУ ликвидировали над Самарской областью. 17 сбили над Волгоградской.

По пять беспилотников противника ликвидировали над Саратовской и Ростовской областями. По три БПЛА ВСУ сбили над Курской и Воронежской.

Один украинский беспилотник ликвидировали над Брянской областью.

Ранее сообщалось, что после атаки БПЛА ВСУ в Волгограде одна из трех пострадавших попала в больницу. У нее перелом плеча и ранения обломками стекла. Двое пострадавших отказались от госпитализации. До этого жилые дома в двух районах Волгограда подверглись ударам БПЛА ВСУ.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.