Одну из пострадавших от атаки беспилотников в Волгограде госпитализировали Происшествия сегодня в 06:21

После атаки беспилотников в Волгограде одна из трех пострадавших направлена в больницу, двое отказались от госпитализации, сообщает РИА Новости.

Пострадавшая женщина получила перелом плеча и ранения осколками стекла. Жилые дома в двух районах Волгограда подверглись атаке БПЛА. В результате атаки пострадали три человека, сообщил ранее губернатор региона Андрей Бочаров. По его словам, угрозы жизни пострадавших нет.