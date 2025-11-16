Одну из пострадавших от атаки беспилотников в Волгограде госпитализировали
После атаки беспилотников в Волгограде одна из трех пострадавших направлена в больницу, двое отказались от госпитализации, сообщает РИА Новости.
Пострадавшая женщина получила перелом плеча и ранения осколками стекла.
Жилые дома в двух районах Волгограда подверглись атаке БПЛА. В результате атаки пострадали три человека, сообщил ранее губернатор региона Андрей Бочаров.
По его словам, угрозы жизни пострадавших нет.
