Средства ПВО сбили 68 БПЛА ВСУ над регионами РФ за ночь

С 23:00 14 февраля до 07:00 15 февраля средства ПВО сбили 68 БПЛА ВСУ. Они были самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.

Украинские беспилотники ликвидировали над Азовским морем, Краснодарским краем, Крымом, Курской областью и Ставропольским краем.

Также БПЛА ВСУ сбили над акваторией Черного моря.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что ночью украинские боевики устроили массовый налет БПЛА по Краснодарскому краю. Есть повреждения в Волне в Темрюкском районе, в Сочи и анапской Юровке. Пострадали мирные люди.

