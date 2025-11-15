Средства ПВО сбили 64 украинских беспилотника за ночь

сегодня в 08:11

Российские средства ПВО с 23:00 14 ноября до 07:00 15 ноября перехватили и ликвидировали 64 БПЛА ВСУ. Они были самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

25 БПЛА ВСУ сбили над Рязанской областью. 17 уничтожили над Ростовской.

Восемь беспилотников ВСУ ликвидировали над Воронежской областью. По два БПЛА противника сбили над Белгородской, Липецкой и Саратовской областями.

По одному беспилотнику уничтожили над Тульской, Самарской, и Республикой Татарстан.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщала, что средства ПВО ликвидировали 13 БПЛА ВСУ самолетного типа с 20:00 до 23:00 14 ноября. Беспилотники противника уничтожили над Ростовской, Белгородской, Брянской, Воронежской областями и Крымом.

