сегодня в 07:42

Средства ПВО сбили 41 украинский беспилотник над регионами РФ за ночь

С 23:00 4 декабря до 07:00 5 декабря российские средства ПВО перехватили и ликвидировали 41 БПЛА ВСУ над регионами РФ. Беспилотники были самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.

По девять беспилотников сбили над Крымом и Самарской областью. Восемь ликвидировали над Саратовской.

По семь беспилотников уничтожили над Волгоградской и Ростовской областями. Один БПЛА ВСУ ликвидировали над Краснодарским краем.

Ранее сообщалось, что из-за удара украинских беспилотников по Темрюку в Краснодарском крае началось возгорание. Были повреждены элементы инфраструктуры.

